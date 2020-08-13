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Джабаров оценил заявление польского депутата о новых санкциях против России 

Парламентская газета и ещё 3 42 минуты назад
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
Россию захотели наказать за события в Белоруссии
Ранее Сариуш-Вольский заявил, что Польша может «направить санкции Евросоюза на Россию» из-за протестов, начавшихся в Белоруссии после выборов президента. По его словам, это будет наказанием «меча, а не руки». Если же «нейтрализовать» Москву, «белорусы сами справятся со строительством демократии», добавил депутат.

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась… Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — сказал Джабаров RT.

Сенатор отметил, что поляки просто переступили черту, за которую переходить нельзя. «Всё-таки ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — заключил парламентарий.
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Политика , Видео , В мире , Европа , СНГ , Белоруссия в огне
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