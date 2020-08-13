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В Госдуме понадеялись на способность России урезонить Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 1 58 минут назад
В Госдуме верят в способность РФ урезонить Лукашенко
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил надежду на способность России «урезонить и успокоить» президента Белоруссии Александра Лукашенко в том числе через неофициальные контакты. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это [действия белорусских силовиков] нарушения не столько Женевской конвенции, сколько элементарных правил и норм отношения к собственным гражданам Белоруссии. Судя по происходящему, правоохранительные органы настроены на устрашение для того, чтобы как можно быстрее погасить всякие протестные выступления», — сказал Затулин.

По его словам, Лукашенко после 26 лет в должности президента не пойдет перевыборы, как того требуют протестующие, и продолжит удерживать власть. Затулин заявил, что президент республики «уже совершенно закоснел в своем властолюбии». Он отметил, что, судя по действиям Лукашенко, тот настроен на «голые репрессии».

«Мы слышим бесконечный поток оскорблений в адрес протестантов. (…) У нас тоже происходят протестные акции в России… Я ни разу не слышал и, надеюсь, никогда не услышу от руководства Российской Федерации оскорблений в адрес тех, кто выходит на эти протестные акции по своим причинам», — добавил Затулин.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.
Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Константин Затулин , Госдума , МВД , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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