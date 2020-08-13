В Госдуме верят в способность РФ урезонить Лукашенко

«Это [действия белорусских силовиков] нарушения не столько Женевской конвенции, сколько элементарных правил и норм отношения к собственным гражданам Белоруссии. Судя по происходящему, правоохранительные органы настроены на устрашение для того, чтобы как можно быстрее погасить всякие протестные выступления», — сказал Затулин.

По его словам, Лукашенко после 26 лет в должности президента не пойдет перевыборы, как того требуют протестующие, и продолжит удерживать власть. Затулин заявил, что президент республики «уже совершенно закоснел в своем властолюбии». Он отметил, что, судя по действиям Лукашенко, тот настроен на «голые репрессии».

«Мы слышим бесконечный поток оскорблений в адрес протестантов. (…) У нас тоже происходят протестные акции в России… Я ни разу не слышал и, надеюсь, никогда не услышу от руководства Российской Федерации оскорблений в адрес тех, кто выходит на эти протестные акции по своим причинам», — добавил Затулин.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.