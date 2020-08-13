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Фетисов и Кобзев обсудили совместную работу над развитием Байкальской территории 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Фетисов и Кобзев обсудили развитие Байкала
Фото: Правительство Иркутской области
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов и временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев в ходе встречи 13 августа обсудили совместную работу над развитием Байкальской территории. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В этом вопросе особенно важно найти разумный баланс между экологическими и экономическими интересами, заниматься развитием туризма и модернизацией производств, решая при этом все социальные задачи территории. В настоящее время мы работаем над созданием необходимой инфраструктуры на острове Ольхон. Прорабатываем вопрос с Министерством образования РФ по организации научно-образовательного центра "Байкал"», — отметил Кобзев.

В свою очередь, Фетисов добавил, что во время рабочей поездки в Приангарье ему удалось посетить несколько населенных пунктов и даже пообщаться с местными жителями. Политик подчеркнул, что Россия отвечает перед мировым сообществом за Байкал, ставший всемирным достоянием. В связи с этим он призвал не навредить территории, пытаясь ее развивать.

«Защищая Байкал, мы защищаем наше будущее. Мы готовы с вами плотно взаимодействовать, чтобы создать стратегию развития Байкальской территории в целом», — заключил Фетисов.

Кроме того, во время встречи затрагивались такие темы, как туризм, установление границ Прибайкальского национального парка, исполнение поручения президента России Владимира Путина о выработке дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей.
Также Фетисов рассказал, что в 2021 году на льду Байкала проведут матч по хоккею с шайбой, в котором примут участие известные российские хоккеисты.
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Политика , Игорь Кобзев , Владимир Путин , Вячеслав Фетисов , Госдума , Минобрнауки , Иркутская Область
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