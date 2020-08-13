«Плеваться в Москву не станем»: Дегтярев обратится к Мишустину 

»А плеваться в Москву, говорить, что столица нехорошая и что-то не так делает, мы не станем. Мы будем работать в тесной связке с федеральным правительством, с администрацией президента, с местными властями, в каждом районе. Вся вертикаль власти должна быть слаженной. Такая у меня установка для всех», — заявил Михаил Дегтярев.