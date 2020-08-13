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«Плеваться в Москву не станем»: Дегтярев обратится к Мишустину 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
«Плеваться в Москву не станем»: Дегтярев обратится к Мишустину
Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подчеркнул, что регион «выпал» из ряда госпрограмм и он намерен это исправить. Об этом врио главы края рассказал в интервью газете «Известия».
Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. При этом все обвинения бывший глава региона отвергает.
По словам Михаила Дегтярева, он и его команда не собираются стоять «с протянутой рукой», однако намерены «заявляться в государственные программы, из которых выпали».

«В стране их всего 40, а нас в 15 нет. Потому что чиновники не летали в Москву, запросные позиции не формулировали», — пояснил врио главы региона.

Он также подчеркнул, что с премьер-министром Михаилом Мишустиным, как и с любым другим чиновником, обсуждает «не „дай-дай-дай“, а „включите, пожалуйста“.

»А плеваться в Москву, говорить, что столица нехорошая и что-то не так делает, мы не станем. Мы будем работать в тесной связке с федеральным правительством, с администрацией президента, с местными властями, в каждом районе. Вся вертикаль власти должна быть слаженной. Такая у меня установка для всех», — заявил Михаил Дегтярев.

Комментарии 1
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , газета "Известия" , Москва , Хабаровский Край
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