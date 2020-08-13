«Народу полно»: Силуанов об отпуске в Крыму

Сегодня, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин начал дальневосточное турне. Оно продлится около недели. В ходе него он посетит Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

Силуанов примет участие в мероприятиях турне. Сегодня он вместе с председателем правительства осмотрел тепличный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта в Анадыре и побеседовал с его руководителями Натальей и Павлом Макартовыми. В ходе мероприятия главу Министерства финансов спросили, когда он намерен побывать в отпуске. Он ответил, что уже побывал.

«В Крыму. Народу полно!» — добавил Силуанов.

Во время общения с Макартовыми Мишустин попросил попробовать зелень, которую они выращивают. Они угостили его базиликом. Он угостил Силуанова. Тот спросил фермеров, сколько стоит их базилик. В свою очередь, премьер-министр спросил их о себестоимости производства и объеме рынка сбыта.