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«Народу полно!» Силуанов о ситуации в Крыму 

Артём Кульша и ещё 3 25 минут назад
«Народу полно»: Силуанов об отпуске в Крыму
Фото: ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов провел отпуск в Крыму. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал он сам.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин начал дальневосточное турне. Оно продлится около недели. В ходе него он посетит Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.
Силуанов примет участие в мероприятиях турне. Сегодня он вместе с председателем правительства осмотрел тепличный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта в Анадыре и побеседовал с его руководителями Натальей и Павлом Макартовыми. В ходе мероприятия главу Министерства финансов спросили, когда он намерен побывать в отпуске. Он ответил, что уже побывал.

«В Крыму. Народу полно!» — добавил Силуанов.

Во время общения с Макартовыми Мишустин попросил попробовать зелень, которую они выращивают. Они угостили его базиликом. Он угостил Силуанова. Тот спросил фермеров, сколько стоит их базилик. В свою очередь, премьер-министр спросил их о себестоимости производства и объеме рынка сбыта.
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Комментарии
Политика , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Минфин , Республика Крым
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