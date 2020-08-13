Мишустина не пустили в кабинет МРТ 

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По данным агентства, сотрудниц больницы обеспокоило, что съемочная группа заходит в кабинет с аппаратурой (это категорически запрещено).

«Нельзя, нельзя, нельзя с аппаратурой», — закричали они.

Мишустин сразу после этого вывел свою делегацию в коридор.

«Выйдем, выйдем. Вот — профессионала сразу видно», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», Мишустин прибыл на Чукотку 13 августа, с этого региона начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.

Во время визита в чукотскую больницу Мишустин подшутил над министрами Антоном Силуановым Михаилом Мурашко . Когда они подошли к кабинету офтальмолога, премьер поинтересовался, у всех ли членов делегации хорошее зрение.