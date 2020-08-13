Мишустина не пустили в кабинет МРТ 

Премьер-министра России Михаила Мишустина и сопровождавших его журналистов не пустили в кабинет МРТ окружной больницы Чукотки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сотрудниц больницы обеспокоило, что съемочная группа заходит в кабинет с аппаратурой (это категорически запрещено).
«Нельзя, нельзя, нельзя с аппаратурой», — закричали они.
Мишустин сразу после этого вывел свою делегацию в коридор.
«Выйдем, выйдем. Вот — профессионала сразу видно», — сказал он.
Как сообщал «Рамблер», Мишустин прибыл на Чукотку 13 августа, с этого региона начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.
Во время визита в чукотскую больницу Мишустин подшутил над министрами Антоном Силуановым и Михаилом Мурашко. Когда они подошли к кабинету офтальмолога, премьер поинтересовался, у всех ли членов делегации хорошее зрение.
«Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — отметил он.