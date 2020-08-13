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Мишустина не пустили в кабинет МРТ 

Мария Иванова и ещё 3 2 часа назад
Мишустина не пустили в кабинет МРТ
Фото: ТАСС
Премьер-министра России Михаила Мишустина и сопровождавших его журналистов не пустили в кабинет МРТ окружной больницы Чукотки. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сотрудниц больницы обеспокоило, что съемочная группа заходит в кабинет с аппаратурой (это категорически запрещено).

«Нельзя, нельзя, нельзя с аппаратурой», — закричали они.

Мишустин сразу после этого вывел свою делегацию в коридор.

«Выйдем, выйдем. Вот — профессионала сразу видно», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», Мишустин прибыл на Чукотку 13 августа, с этого региона начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.
Во время визита в чукотскую больницу Мишустин подшутил над министрами Антоном Силуановым и Михаилом Мурашко. Когда они подошли к кабинету офтальмолога, премьер поинтересовался, у всех ли членов делегации хорошее зрение.

«Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — отметил он.

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Политика , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко
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