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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде» 

Lenta.ru и ещё 2 39 минут назад
Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер вспомнил о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. О событии 25-летней давности он рассказал в материале, опубликованном на сайте «Познер Online».
По словам телеведущего, предприниматель Борис Березовский организовал встречу 20 российских журналистов с белорусским лидером. «Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Журналист добавил, что при Лукашенко Белоруссия превратилась «в полицейское государство».
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Владимир Познер , Александр Лукашенко , Борис Березовский , МВД
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