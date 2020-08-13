Дегтярёв рассказал о «паразитирующих» на протестах людях 

По словам Дегтярёва, на протесты «слетелись, как коршуны», из разных регионов, в том числе и из других стран, те, кто паразитирует на протесте.

У нас вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается, — сказал он.

Врио губернатора также признался, что если бы был местным жителем и проголосовал за своего предшественника Сергея Фургала , то тоже пошёл бы протестовать после его ареста. Однако сейчас на акции протеста он не пойдет, поскольку занимает высшую государственную должность в регионе.

Своё положительное отношение я уже высказал раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат, — заметил Дегтярёв.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» . Задержание вызвало массовые протесты местных жителей.