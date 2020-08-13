Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские дипломаты посетят задержанных в Минске россиян 

News.ru 24 минуты назад
Российские дипломаты посетят задержанных в Минске россиян
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Российские дипломаты посетят 33 задержанных россиян, которые находятся в МИЗО в Минске и Жодино. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев намерен решить все вопросы по возникшей ситуации.
Мезенцев при этом добавил, что консульство совершает все необходимые действия для того, чтобы обеспечить доступ дипломатов к задержанным. В итоге должны будут появиться ответы на вопросы по задержанным ранее россиянам.

Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики. — цитирует дипломата ТАСС.

Мезенцев добавил, что у российской стороны есть доказательства, что «эта афёра планировалась недругами российско-белорусских отношений из-за рубежа». И практика сотрудничества, существовавшая между государствами много лет, определит «союзнический характер» отношений двух стран.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
News.ru: последние новости
У вице-премьера РФ Юрия Трутнева диагностировали коронавирус У вице-премьера РФ Юрия Трутнева диагностировали коронавирус Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии в разговоре с Путиным Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии в разговоре с Путиным Киев подготовил новый план по «возвращению» Крыма Киев подготовил новый план по «возвращению» Крыма
Комментарии
Политика , В мире , Дмитрий Мезенцев , ИТАР-ТАСС , Жодино , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение