Российские дипломаты посетят задержанных в Минске россиян 

Мезенцев при этом добавил, что консульство совершает все необходимые действия для того, чтобы обеспечить доступ дипломатов к задержанным. В итоге должны будут появиться ответы на вопросы по задержанным ранее россиянам.

Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики. — цитирует дипломата ТАСС.

Мезенцев добавил, что у российской стороны есть доказательства, что «эта афёра планировалась недругами российско-белорусских отношений из-за рубежа». И практика сотрудничества, существовавшая между государствами много лет, определит «союзнический характер» отношений двух стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса.