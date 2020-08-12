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В Совфеде предостерегли Лукашенко от выдачи россиян Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Скандал с ЧВК: В Совфеде предостерегли Лукашенко
Фото: Телеканал 360/YouTube
Александр Лукашенко является опытным политиком, он должен понимать, что выдача Украине задержанных россиян не обернется для Белоруссии ничем хорошим, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал запрос Киева о выдаче задержанных в Белоруссии 28 граждан России. Сенатор Франц Клинцевич со своей стороны заявил, что этот запрос является очередной провокацией.
«Запрос Киева на выдачу 28 россиян — это часть заготовленного сценария, авторам которого частично удалось бросить тень на российско-белорусские отношения. Но эти отношения, к счастью, устояли», — считает зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
Политик уверен, что Минск откажется выполнять запрос Киева. Климов напомнил, что в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Украина сначала должна доказать, «что именно эти люди совершали конкретные поступки в отношении какой-либо страны». «В любом случае речь идет о гражданах России, и если есть какие-то вопросы, то они должны быть адресованы в первую очередь России, а не третьей стране», — уверен Климов.
Сенатор убежден, что выдача россиян ни в интересах Минска, ни лично Лукашенко, который «достаточно опытный политик, чтобы это понимать». «Такая выдача была бы совершенно противозаконным мероприятием. Непонятно, кстати, на каком основании вообще наши граждане удерживаются в Белоруссии? Если на людей пришел откуда-то донос, это не значит, что их надо держать в следственном изоляторе. Еще в самом начале этой истории я говорил, что в произошедшем заинтересована третья страна, или страны, которые будут, исходя из произошедшего, строить свою политику», — напомнил Климов.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал Киеву успокоиться. «Никто наших граждан никому не выдаст, в Белоруссии еще не сошли с ума. Россия не та страна, чтобы ее граждан вот так выдавать, не имея никаких доказательств», — сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.
По его словам, Лукашенко представляет возможную реакцию России в случае выдачи задержанных россиян Киеву и поэтому «не посмеет совершить подобное действие». Политик назвал украинский запрос провокацией и элементом информационного шоу. «Надо закончить политические моменты и потихонечку ставить всех на место, чтобы понимали, что однополярный мир закончился. Суверенные государства должны общаться между собой по-другому, с соблюдением международных норм и права», — уверен Клинцевич.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 россиян, задержанных под Минском в конце июля. Там отметили, что среди задержанных «девять граждан Украины», которые «активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей (так в Киеве называют ДНР и ЛНР — прим. ВЗГЛЯД)».
Минск назвал большинство задержанных бойцами частной военной компании Вагнера и обвинил россиян в намерении дестабилизировать обстановку в ходе президентских выборов. При этом СМИ сообщали о том, что задержание россиян оказалось масштабной провокацией украинских силовиков.
Впрочем, источники «Интерфакса» утверждают, что задержанные могут быть переданы России в ближайшее время «для дальнейшего разбирательства». Они покинут белорусскую столицу воздушным путем.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Франц Клинцевич , Александр Лукашенко , Андрей Климов , Дмитрий Гордон , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , ФСИН , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Киев , Минск
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