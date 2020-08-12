Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

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Тема нынешней ситуации в Белоруссии затрагивалась в среду в телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", — говорится в пресс-релизе по итогам беседы лидеров.

Борьба с коронавирусом

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон также обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

"Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", — говорится в сообщении по итогам беседы двух лидеров.

Помощь жителям Ливана

Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Ливане после взрыва, произошедшего в пору Бейрута.

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа", — говорится в сообщении.

Путин также передал соболезнования в связи с гибелью граждан Франции на юго-западе Нигера.

Путин и Макрон условились продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на Украине в рамках нормандского формата. Российский лидер подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам Минских соглашений.