Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поговорил по телефону с Макроном 

ТАСС и ещё 22 1 час назад
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии
Фото: ТАСС
Тема нынешней ситуации в Белоруссии затрагивалась в среду в телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", — говорится в пресс-релизе по итогам беседы лидеров.

Борьба с коронавирусом

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон также обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

"Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", — говорится в сообщении по итогам беседы двух лидеров.

Помощь жителям Ливана

Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Ливане после взрыва, произошедшего в пору Бейрута.

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа", — говорится в сообщении.

Путин также передал соболезнования в связи с гибелью граждан Франции на юго-западе Нигера.
Путин и Макрон условились продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на Украине в рамках нормандского формата. Российский лидер подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам Минских соглашений.
ТАСС: последние новости
В Чечне чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет без зрителей В Чечне чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет без зрителей Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19 Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19 МИД Эстонии сообщил, что вызвал посла Белоруссии из-за событий после выборов МИД Эстонии сообщил, что вызвал посла Белоруссии из-за событий после выборов
Комментарии 1
Политика , В мире , Европа , СНГ , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение