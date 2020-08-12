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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы 

RT на русском и ещё 2 54 минуты назад
Лавров обсудил с Финляндией открытие границ
Фото: Reuters
Главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто в ходе телефонного разговора обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.
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Политика , Юрий Барзыкин , Сергей Лавров , Пекка Хаависто , МИД , Российский союз туриндустрии , Финляндия
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