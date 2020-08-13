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«Тут была вакханалия»: Дегтярев проводит чистку правительства 

Павел Тиунов и ещё 7 24 минуты назад
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью «Известиям» заявил, что к моменту его прихода на должность правительство было «демонтировано». Он отметил, что многие чиновники в рабочее время не исполняют свои обязанности.
Дегтярев подчеркнул, что он работает уже четвертую неделю без выходных, поскольку организация работы правительства до сих пор оставляет желать лучшего: кабинеты половины министров пустуют, их заместители и исполняющие обязанности массово увольняются. Одного из высокопоставленных чиновников — заместителя губернатора по социальным вопросам Дегтярев уволил сам. По его словам, в регионе была сформирована «недоброжелательная, чёрствая и неотзывчивая» система соцзащиты.
«Тут такая была вакханалия, когда я сюда пришёл, она меня просто повергла в шок», — прокомментировал ситуацию врио главы Хабаровского края.
Он пояснил, что чиновники визируют важные документы, когда им вздумается, или не визируют вовсе, решают личные вопросы в рабочее время вместо того, чтобы «заниматься проблемами народа».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Дегтярев заявил, что после месяца работы на посту ври губернатора Хабаровского края намерен записаться на прием к президенту России Владимиру Путину, чтобы доложить главе государства о состоянии дел в регионе.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Владимир Путин , газета "Известия" , Хабаровский Край
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