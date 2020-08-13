Представители Москвы и Минска обсудили взаимоотношения

«Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.