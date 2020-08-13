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Представители Москвы и Минска обсудили двусторонние отношения 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Представители Москвы и Минска обсудили взаимоотношения
Фото: Минобороны РФ
Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.
Двусторонние отношения Москвы и Минска стали главной темой разговора посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева и председателя Совета республики Натальи Кочановой.

«Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

В крупных городах Белоруссии не утихают массовые протестные акции. Комментируя происходящее в соседней стране, МИД России отметил беспрецедентное давление извне на официальный Минск и попытку расколоть белорусское общество.
Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили дружеский и партнерский характер отношений между странами и выразили надежду на скорейшее освобождение задержанных в Минске россиян.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Наталья Кочанова , МИД , Минск , Москва
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