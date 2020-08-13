Представители Москвы и Минска обсудили взаимоотношения

Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.
Двусторонние отношения Москвы и Минска стали главной темой разговора посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева и председателя Совета республики Натальи Кочановой.
«Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
В крупных городах Белоруссии не утихают массовые протестные акции. Комментируя происходящее в соседней стране, МИД России отметил беспрецедентное давление извне на официальный Минск и попытку расколоть белорусское общество.
Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили дружеский и партнерский характер отношений между странами и выразили надежду на скорейшее освобождение задержанных в Минске россиян.