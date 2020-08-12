Путин в образе суперагента попал на обложку газеты 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Liberation поместила его на обложку в образе Бонда в смокинге и со шприцем, заполненном жидкостью желтого цвета.

«Завтра не умрет никогда (название одного из фильмов о Бонде. — Прим. ред.)», — гласит надпись на обложке.

Она получила название «Спутник V», представляет собой раствор для инъекций, в ходе клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность и не дала серьезных осложнений. Первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель, а ее массовый выпуск начнется в ближайшее время.