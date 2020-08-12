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Путин в образе суперагента попал на обложку газеты 

Артём Кульша 1 час назад
Путин в образе суперагента попал на обложку газеты
Фото: РИА Новости
Французская газета Liberation поместила на обложку президента России Владимира Путина в образе вымышленного агента Секретной разведывательной службы Великобритании Джеймса Бонда.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Liberation поместила его на обложку в образе Бонда в смокинге и со шприцем, заполненном жидкостью желтого цвета.

«Завтра не умрет никогда (название одного из фильмов о Бонде. — Прим. ред.)», — гласит надпись на обложке.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции была совместно разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Министерства обороны России.
Она получила название «Спутник V», представляет собой раствор для инъекций, в ходе клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность и не дала серьезных осложнений. Первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель, а ее массовый выпуск начнется в ближайшее время.
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Политика , Джеймс Бонд , Владимир Путин , Министерство обороны , Курчатовский институт
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