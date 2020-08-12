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Путин поручил достроить краевую больницу на Камчатке 

Российская Газета 1 час назад
Путин поручил достроить краевую больницу на Камчатке
Фото: РИА Новости
Жители Камчатки ждут новую краевую больницу уже 15 лет, однако стройка была "заморожена". Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал на встрече с главой государства. Владимир Путин заявил о необходимости завершить этот проект — Камчатке поможет федеральный центр.
По словам Солодова, пандемия коронавируса "очень остро высветила бедственное положение системы здравоохранения Камчатского края", особенно это касается изношенной инфраструктуры.

— Например, наше главное учреждение — Камчатская краевая больница — расположено в одиннадцати отдельно стоящих зданиях 50-70-х годов постройки с износом до 90 процентов, — заявил он. — Еще в 2003 году эти здания были признаны несоответствующими сейсмической безопасности, и нахождение в них пациентов реально представляет угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, добавил губернатор, в больнице невозможно установить новое оборудование и проводить лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые дает Минздрав. А значит — и оказывать медицинские услуги современного качества.
Строительство больницы началось в 2013 году, на эти цели было направлено более миллиарда рублей, но объект "заморозили" из-за нехватки средств.
Между тем проект предусматривает создание современного медкластера, который будет включать около 13 корпусов. В этом кластере планируется в перспективе предоставлять и жилье врачам. По словам Солодова, обеспеченность медперсоналом — "больная точка" региона, ведь на Камчатке штат врачей укомплектован только на 50%.
По словам главы региона, на достройку больницы требуется 8,4 миллиарда рублей.

— Минвостокразвития, Минздрав изыскивают средства, краевой бюджет тоже, безусловно, готов софинансировать, — сказал губернатор, — но без вашей поддержки, Владимир Владимирович, нам не получится изыскать такую сумму.

В связи с этим он попросил президента "поддержать этот знаковый, главный проект для жителей Камчатского края, который позволит вывести здравоохранение на качественно новый уровень".

— Да, я знаю об этих проблемах, соответствующее ваше письмо у меня есть. И, разумеется, будет поручение правительству вместе с вами, — ответил Путин. — Конечно, больница нужна. Вы правильно сказали, что ситуация с коронавирусом обострила эту проблему и стало очевидным, что этого не хватает.

Впрочем, и в этих условиях, по словам президента, регион неплохо справляется с коронавирусом.

— Количество коек вы действительно нарастили серьезно, по-моему, в пять с лишним раз, и в общем и целом показали работоспособность всей вашей команды по этому направлению, — отметил Владимир Путин. — Вам за это спасибо. А над больницей поработаем.

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Политика , Владимир Солодов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Камчатский Край
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