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Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 42 минуты назад
Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал Линкявичюс в Twitter.

Во вторник утром министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. При этом доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты в Литву «организовали» власти республики. Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.
Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Она призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
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Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , Центризбирком России , Литва
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