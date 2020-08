Сразу видно, что читатели «Вашингтон пост» много читали про Рашагейт, отравление в Солсбери и другие сказки Венского леса. В объявлении Путиным новой русской вакцины они увидели повод отточить свое остроумие. Кто-то предлагает Путину испытать новое чудо-средство на Трампе. А одна феминистка предпочитает дождаться вакцины от Меркель.

Москва — Российский президент Владимир Путин заявил во вторник, что российские ученые достигли прорыва в глобальной гонке вакцин. Он объявил, что его страна стала первой, одобрившей пока экспериментальную вакцину от коронавируса. Он также сообщил, что его родная дочь уже приняла дозу соответствующей вакцины.

Чиновники обещали предоставить вакцину для добровольного использования миллионами людей уже этим летом и в начале осени. В число первых принимающих уже в ближайшие недели могут войти десятки тысяч учителей и работающих на переднем крае борьбы с коронавирусом врачей.

Но этот смелый прыжок России по направлению к потенциально спасительной вакцине вызвал встревоженность среди экспертов по вопросам здоровья, привыкших работать в глобальном масштабе. Они заявляют, что страна зря пошла на «перепрыгивание» критически важного тестирования. Ведь это тестирование существенно необходимо для того, чтобы определить: а является ли новая потенциальная вакцина от коронавируса безопасной и эффективной. Очень немногие детали исследований Института имени Гамалеи были опубликованы или были подвергнуты объективной оценке коллег.

Комментарии американских читателей:

ca-architect

У нас имеется один доброволец на Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома — прим. перев.) Он уже на все от России согласился, так почему бы и это не попробовать.

JERiv

Эй, кто ж не захочет, чтобы ему вкололи наспех созданную, по всей видимости, непротестированную и не отправлявшуюся на экспертную оценку «вакцину», созданную в России для того, чтобы Путин предстал в образе героя?

Уверен, республиканцы будут толпами выстраиваться! Помимо прочего, между зомби и республиканцами изначально разница небольшая.

И еще: я уверен, что если побочные эффекты и уровень смертности окажутся даже хуже, чем от covid-19, для республиканцев это обернется редкой возможностью. Они смогут отыграться на том свете за проигранные еще в колледже футбольные матчи. Здорово, разве нет?

Churinl

Я уверен, что Жирный Донни вне себя орет: «Это же несправедливо! Почему я не могу превратить наш народ в подопытных морских свинок!» Вы же ЗНАЕТЕ, что он бы сделал это, будь у него такая возможность.

BetterAmerica

Не принимайте Руссо-Вариацию-63, если у вас имеются заболевания сердца, вы болеете covid-19 или беременны. Побочные эффекты отмечаются часто и могут включать в себя переутомление, тошноту и появление конечностей, как у насекомых.

OliversTwist

Похоже, Путин нашел новое применение для полония-210.

MKM1

Этот ноябрь может стать последним шансом для США остановить в этой стране фашизм, а также олигархию и коррупцию в путинском стиле. У Путина уже была своя марионетка в Овальном кабинете все последние четыре года, и он контролирует республиканскую партию.

Голосуйте, ведь от этого зависит ваша жизнь, потому что так и есть.

The Orbit

Лучший кореш Трампа создает «вакцину от коронавируса». Трамп превозносит успех Путина и подписывает соглашение о покупке огромного количества вакцин из России. Трамп поставляет готовую к применению вакцину накануне ноябрьского голосования за нового президента США (считая, что она принесет ему победу на выборах). Не хотелось бы показаться сторонником конспирологических теорий, но:

Once Upon a Time in America

В России жизнь ни в грош не ставят.

Emsquared

Если вы посмотрите не страны, где наблюдается худшая ситуация с вирусом (США, Россия, Бразилия), вы заметите, что всеми ими управляют мужчины. Если вы обратите внимание на лидеров стран, где относительно хорошо справились с коронавирусом, например, Германии, Новой Зеландии, то во главе большинства из них стоят женщины.

Так что Путин сейчас бьет себя кулаками в грудь: «Я первый, и у меня он больше, чем у вас». В каком же больном мире мы живем.