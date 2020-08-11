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«Братья-славяне»: почему Словакия выслала российских дипломатов 

Газета.Ru 2 часа назад
«Братья-славяне»: почему Словакия выслала дипломатов РФ
Фото: ТАСС
Словакия выслала трех российских дипломатов из-за дела об убийстве бывшего чеченского боевика, гражданина Грузии в Германии. Братислава заподозрила россиян в махинациях с визами, косвенно связанными с преступлением на немецкой территории. В ответ Москва пообещала принять зеркальные меры, выразив сожаление из-за недружественных шагов Словакии. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что на решение Братиславы могли повлиять США.
Три российских дипломата покинули Словакию после того, как власти страны объявили их персонами нон-грата. Поводом для этого стало то, что дипломаты якобы совершили действия, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. В местных СМИ же представителей посольства России называют «шпионами» и связывают их с российскими спецслужбами.
Как пояснил премьер-министр Словакии Игор Матович, власти республики решили выслать российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине — бывшего чеченского боевика, разыскиваемого Россией по делу о теракте.

«Бывают случаи, когда и для своих друзей нужно провести ограничительную черту. Да, русские — наши братья-славяне, а Россия — наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила», — объявил Матович.

По его словам, спецслужбы получили информацию о злоупотреблениях со стороны российских дипломатов со словацкими визами, что якобы связано с убийством Хангошвили. «Я сразу же без колебаний понял, что такие действия не могут остаться без ответа», — подчеркнул премьер.
Реакция России на действия словацкий властей ожидаемо была негативной, российское посольство в Словакии указало на то, что высылка дипломатов противоречит духу плодотворного сотрудничества двух стран.

«Рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры», — добавили в дипмиссии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, чтоу Москвы и Братиславы никогда не возникало политических проблем, вероятно, за высылкой российских дипломатов может стоять третья сторона.
В беседе с «Коммерсантом» министр обратил внимание на реакцию США на инцидент — Госдеп позитивно оценил действия Словакии.

«По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении», — подчеркнул Лавров.

Если рассматривать комментарий Госдепа, то руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус не только приветствовала решение Братиславы, но и похвалила страну за решение защитить свой суверенитет от угрозы «со стороны иностранных злоумышленников».

«Словакия послала четкий сигнал, что она не потерпит преступных действий России на словацкой земле или в Европе», — написала Оргэгус в Twitter.

К слову, в МИД России уже пообещали дать зеркальный ответ на недружественные действия словацкой стороны, что вряд ли положительно отразится на отношениях двух стран, которые в целом развиваются в достаточно позитивном ключе.
Между странами существует ряд точек соприкосновения по ключевым международным вопросам. В частности, Словакия, как и Россия, не признает независимость Косово, несмотря на мнение большинства стран Евросоюза по этому вопросу.
Товарооборот между Россией и Словакией также достаточно внушительный, в прошлом году он достиг отметки $6,2 млрд — на 4% выше результата за 2018 год. Да и контакты двух стран вполне налажены: в конце февраля в Москву приезжал Петер Пеллегрин, на тот момент занимавший пост премьера Словакии.
Пеллегрин провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустином, которая прошла в достаточно дружеской атмосфере. К примеру, словацкий премьер открыто говорил, что нельзя злоупотреблять санкциями и ставить барьеры, а также выступал за продолжение конструктивного развития отношений с Россией.
В свою очередь Мишустин приветствовал принципиальный настрой Братиславы на укрепление отношений с РФ вопреки международной конъюнктуре и констатировал их успешное развитие. Стоит отметить, что Словакия одной из первых поддержала возвращение российской делегации в ПАСЕ, да и в целом выступает за диалог с Москвой в рамках Евросоюза.
Впрочем, это не помешало Братиславе выслать российских дипломатов, что сделало ее уже третьей страной ЕС, принявшей такое решение в 2020 году. Первой стала Болгария, которая объявила двух представителей российской дипмисии персонами нон-грата в январе. Следом за ней в июне те же меры приняли в Чехии. В обоих случаях местные СМИ писали о «российских шпионах», но официально эта информация так и не была подтверждена.
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Политика , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Зелимхан Хангошвили , МИД , ЕС , Госдеп США , Братислава , Грузия , Москва , Словакия , США
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