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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии 

ИА Regnum 1 час назад
Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Комментируя итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, глава европейской дипломатии заявил, что Брюссель не признаёт прошедшее в Белоруссии голосование справедливым и свободным.
Кроме того, он осудил действия белорусских властей в отношении участников протестов, которые не прекращаются в Минске и в других белорусских городах.
«Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать, в том числе, введение адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов».
Боррель
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС могут созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Белоруссии.
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , Кавказ , СНГ , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС
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