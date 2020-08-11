Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии 

Комментируя итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко , глава европейской дипломатии заявил, что Брюссель не признаёт прошедшее в Белоруссии голосование справедливым и свободным.

Кроме того, он осудил действия белорусских властей в отношении участников протестов, которые не прекращаются в Минске и в других белорусских городах.

«Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать, в том числе, введение адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов».

Боррель

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС могут созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Белоруссии.