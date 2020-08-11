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Лавров прокомментировал мнение США о «Северном потоке-2» 

Lenta.ru 44 минуты назад
Лавров прокомментировал мнение США о «Северном потоке-2»
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отношение США к магистральному экспортному газопроводу «Северный поток-2» и их намерение вводить новые ограничительные меры. Его цитирует РИА Новости.

«Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения в отличие от США. А они здесь не видят никаких красных линий, никаких краев», — отметил дипломат.

Он также выразил свое мнение относительно цели Вашингтона: по словам Лаврова, там просто хотят иметь возможность «делать все, что им заблагорассудится».
При этом глава МИД подчеркнул, что скоро проект «Северный поток-2» завершится. Он предположил, что это будет сделано в ближайшее время.
Ранее Лавров и его коллега, глава МИД Германии Хайко Маас договорились объединиться в строительстве в условиях активного противодействия со стороны США.
Вашингтон, в свою очередь, активно противодействует строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.
Многие европейские страны, прежде всего Германия, не согласны с позицией Белого дома и предпринимают усилия для противодействия уже введенным и потенциальным ограничениям. Немецкие власти настаивают на том, что проект преследует экономические цели и не затронет энергетическую безопасность Евросоюза.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РИА Новости , США
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