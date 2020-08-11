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Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно 

РИА Новости и ещё 28 5 часов назад
Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно
Фото: РИА Новости
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Sputnik Беларусь сообщает о задержании своего корреспондента в ходе акции протеста в Гродно 10 августа, позже сотрудника агентства отпустили.
"Корреспондента Sputnik Инну Гришук задержали сегодня ночью в Гродно. Ее доставили в городскую тюрьму на улице Кирова и после выяснения личности отпустили без составления протокола", — сообщает агентство.
В понедельник утром был задержан другой корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, затем его отпустили.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что «задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу», в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Политика , В мире , СНГ , Инна Гришук , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Константин Придыбайло , Маргарита Симоньян , Семен Пегов , Антон Старков , Евгений Олейник , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , ИА Sputnik , Гродно , Минск
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