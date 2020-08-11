Россотрудничество переименуют ради иностранцев

Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) сменит название, так как текущий вариант труднопроизносим для иностранцев.

Об этом заявил руководитель агентства Евгений Примаков в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова, передаёт РИА Новости. Глава Россотрудничества отметил, что в ребрендинге нуждается сама организация, а также находящаяся под её патронажем сеть российских центров науки и культуры (РЦНК).

Сеть наших РЦНК, ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово «Россотрудничество», его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу, — подчеркнул Примаков.

По словам главы Россотрудничества, агентству следует стать дружелюбнее хотя бы в названии, если оно намерено «быть символом добродушия, дружбы и открытости». Он добавил, что сеть РЦНК нужно наполнить «практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством». В настоящее время работа сети не удовлетворяет ни само агентство, ни МИД , ни «центры принятия решений». Примаков предложил преобразовать работу РЦНК таким образом, чтобы они функционировали как некие клубы, доступные «для людей, которые хотят общения с Россией навсегда».

В июле в Россотрудничестве прошла прокурорская проверка, передавал NEWS.ru. Ранее один из сотрудников агентства был задержан по делу о коррупционных преступлениях, однако в Россотрудничестве заявили, что проверка прокуроров носит плановый характер и с задержанием не связана.