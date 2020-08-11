Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии

Высылка российских дипломатов из Словакии — неконструктивный, достойный сожаления и противоречащий духу сотрудничества шаг, который не останется без ответа. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.

В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», гражданин России Вадим К. застрелил в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили , террориста, соорганизатора взрывов в Московском метрополитене в 2010 году. К. был задержан.

Некоторое время назад власти Словакии объявили персонами нон грата и выслали из страны трех российских дипломатов в связи с этим делом по той причине, что их деятельность противоречила Венской конвенции.

Сегодня в посольстве России в Словакии назвали это неконструктивным и достойным сожаления шагом, который противоречит духу плодотворного сотрудничества между странами. Там сообщили, что адекватные ответные меры, безусловно, последуют.