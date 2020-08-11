Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии

Высылка российских дипломатов из Словакии — неконструктивный, достойный сожаления и противоречащий духу сотрудничества шаг, который не останется без ответа. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», гражданин России Вадим К. застрелил в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, террориста, соорганизатора взрывов в Московском метрополитене в 2010 году. К. был задержан.
Некоторое время назад власти Словакии объявили персонами нон грата и выслали из страны трех российских дипломатов в связи с этим делом по той причине, что их деятельность противоречила Венской конвенции.
Сегодня в посольстве России в Словакии назвали это неконструктивным и достойным сожаления шагом, который противоречит духу плодотворного сотрудничества между странами. Там сообщили, что адекватные ответные меры, безусловно, последуют.
«Несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами», — добавили в посольстве.