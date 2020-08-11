Посол РФ призвал сохранить стратегию отношений с Минском

"Стратегия отношения не меряется часами и днями… Даже при том, что есть сложности, и даже эти эпизоды в диалоге с нашими партнерами, чтобы освободили задержанных журналистов из России, они не должны нами трактоваться как угроза стратегии наших отношений", — заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".