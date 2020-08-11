Посол РФ призвал сохранить стратегию отношений с Минском

События последних дней и инциденты с российскими журналистами не должны влиять на стратегию отношений Москвы и Минска, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Стратегия отношения не меряется часами и днями… Даже при том, что есть сложности, и даже эти эпизоды в диалоге с нашими партнерами, чтобы освободили задержанных журналистов из России, они не должны нами трактоваться как угроза стратегии наших отношений", — заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии.