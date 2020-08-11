«Лукашенко больше не нужна антироссийская карта»

Основные экономические партнеры — Китай, Российская Федерация и Казахстан — уже признали итоги выборов в Белоруссии, что дает Александру Лукашенко возможности для маневра, считает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

— Дмитрий, как вы оцениваете итоги выборов глав государства в Белоруссии? Ожидаема ли была победа с огромным преимуществом Александра Лукашенко и массовые акции оппозиционных сил?

— Первое: избирательная система в Белоруссии настолько специфическая, что говорить о том, сколько на самом деле голосов получил Лукашенко, крайне затруднительно.

Лукашенко сам для себя создал проблемы, это факт. Вместо того чтобы одобрить Бабарико и Тихановского, он умудрился их всех пересажать. Те, кого не посадили, уехали, тот же самый представитель IT-сегмента (экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. — Ред.). В результате он получил единого оппозиционного кандидата (Светлана Тихановская). Консолидировать весь электорат вокруг одного политика — надо было очень сильно постараться. То есть это была самая сложная предвыборная кампания для него.

А вывод заключается в том, что все его действия к этому и вели. В том числе и арест руководителей штабов во время кампании — уникальное явление, честно говоря.

Что касается оценки происходящего, напоминаю, что окончательные итоги будут подведены в пятницу, предварительные сейчас. Всю эту неделю будут идти протесты с большой вероятностью. С учетом того, что 9-го [августа] были задержаны около трех тысяч, соответственно, вопрос, как долго это продлится. Это первый вопрос к итогам этой кампании.

Второй важный вопрос — какой будет реакция Европейского союза. На заседании Европейского совета, по некоторым данным, может рассматриваться вопрос о санкциях. Вероятнее всего, они будут не персональные, персональными санкциями в Белоруссии уже обложено все, за редким исключением.

Речь может идти о секторальных санкциях, а это может быть большой проблемой. Особенно проблемные зоны белорусской экономики — это нефтепереработка, которая приносит основную часть валютной выручки, что очень важно для экономики. Второе — это калийные удобрения, это вообще будет большой трагедией. Это важный фактор по работе с Китаем, Индией, Бразилией. Соответственно, сельскохозяйственный транзит и все эти направления могут попасть под удар.

При этом надо понимать, что борьба происходит не на избирательных участках. Вопрос заключается в том, как Лукашенко будет реагировать на массовые акции. Пока что реагирует он на них жестко. Если Лукашенко выйдет из этого процесса с секторальными санкциями, значит, его позиция будет слабее, и он больше будет подвержен давлению как на европейском контуре, так и на контуре СНГ. Если же Лукашенко устоит и сумеет передоговориться с американскими партнерами, то он получит мандат на транзит.

Поэтому сейчас важно то, что будет происходить в ближайшие несколько недель с точки зрения массовых акций, реакции власти и возможного внешнего давления. Надо понимать, что основные экономические партнеры уже признали выборы — это Китай, Российская Федерация и Казахстан. То есть это может быть возможностью для маневра. Лукашенко почувствует сильную позицию и постарается подкрепить ее на внутреннем направлении. Но, конечно, ему нужно прежде всего соблюдать единство элит и обеспечить силовой контур. Но в целом еще до выборов результаты были понятны. Это 70%+ и явка больше 34%.

— Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Означает ли это, что взят курс на потепление отношений, а прежние антироссийские заявления белорусского лидера будут преданы забвению?

— Надо понимать, что у нас отношения сложные. Но при этом последние заявления господина Лукашенко говорят о том, что обострять отношении с Москвой он не собирается. Во время визита на предприятия в понедельник он сказал, что считает заказчиками массовых беспорядков Великобританию, Чехию и Польшу, Российская Федерация не упомянута.

Понятно, что он начинает смягчать позицию. Тем не менее остаются удерживаемые 33 человека плюс задержанные журналисты. Но Лукашенко, скорее всего, не будет уже разыгрывать антироссийскую карту, которая ему уже не нужна.

— Светлана Тихановская на брифинге заявила, что считает себя победителем выборов. Как вы считаете, может ли она все еще рассчитывать на какой-то приемлемый для себя результат?

— Я бы удивился, если бы она пришла и сказала, что все нормально посчитали. Ее основная задача заключается в том, чтобы выйти на протест, получить инструмент внешнего давления и усилить свою позицию. Я не знаю ни одного лидера оппозиции, который признавал бы результаты выборов, которые он не выиграл.

Это нормальный пафос поведения, если она собирается усиливать влияние на белорусскую политику, для того чтобы усилить позицию на переговорах по мужу (оппозиционный блогер Сергей Тихановский находится сейчас под стражей — Ред.).

Другое дело, что у нее нет внешней поддержки. Пока что однозначно за эту историю выступает только Польша. Вопрос в реакции единого Европейского союза, Если Европа выступит с санкциями, то это поддержит Тихановскую. Если нет, то протест может слиться.

— Следует ли ожидать более жестких столкновений протестующих с силовиками на улицах белорусских городов?