Персонаж рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ» Леня Голубков начал собирать деньги для директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» миллиардера Павла Грудинина . Ироничные видеоролики опубликованы на youtube-канале «Народный миллиард для Павла Грудинина».

«Павел Грудинин знает, как правильно распоряжаться деньгами «Совхоза им. Ленина». А значит — и нашими распорядиться сможет!» — восклицает Голубков в одном из видео.

Он говорит, что подмосковный совхоз — народное предприятие, следовательно, долги Грудинина тоже принадлежат всем.

На видео персонаж Голубкова рассказывает об огромном состоянии Грудинина и жалуется на то, что у бизнесмена хотят отобрать «последнее». В описании youtube-канала есть ссылка на сайт «Совхоза имени Ленина», где организован сбор миллиарда рублей для директора на погашение его долгов.

Леню Голубкова сыграл актер Владимир Пермяков . Его персонаж стал известен в 1994 году. Тогда проходила рекламная кампания акционерного общества «МММ», которую основал предприниматель Сергей Мавроди . Бизнесмен скончался в 2018 году на автобусной остановке. Официальной причиной смерти организатора крупнейшей финансовой пирамиды называют сердечный приступ.

Сбор средств для Грудинина организован КПРФ . На деньги коммунистов созданы соответствующий раздел на сайте совхоза, реклама в социальных сетях, публикуются сообщения и видеозаписи с просьбами о перечислении денег и организован сбор миллиарда на площадке Boomstarter.

Арбитражный суд Московской области обязал Павла Грудинина выплатить миллиард рублей и судебные издержки акционерам подмосковного совхоза. Они обвинили бизнесмена в причинении убытков на 2,1 млрд рублей, передает агентство Nation News. Грудинин владел также белизским оффшором Bontro LTD, который имеет 20% акций совхоза.