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Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Путин оценил ситуацию с горячим питанием в школах
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить предложения.
Путин обратил внимание на малокомплектные школы, в которых строительство столовых и буфетов не предполагается. Он отметил, что чаще всего такие школы расположены в сельских местностях.

"Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов РФ и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались теми льготами, по сути, бесплатное питание для учеников младших классов — это льгота, чтобы все дети в стране имели такую возможность. Жду предложений от регионов и правительства РФ", — сказал Путин на совещании во вторник.

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Политика , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Правительство РФ
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