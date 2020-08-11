Президент России Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей уже испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. В России Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России совместно разработали вакцину от COVUD-19.

Сегодня президент России заявил, что вакцина прошла регистрацию, и одна из его дочерей уже испытала ее на себе.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что сразу после вакцинации у его дочери поднялась температура до 38 градусов, при этом «на следующий день было 37 с небольшим и все».