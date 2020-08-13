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Мишустин прибыл в Анадырь 

ТК «Звезда» и ещё 13 28 минут назад
Мишустин прибыл в Анадырь
Фото: РИА Новости
Премьер-министр, посетит ряд социальных и производственных объектов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, где он начинает свою недельную рабочую поездку по отдельным регионам Дальнего Востока.
В Анадыре глава кабмина встретится с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным, посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с сотрудниками предприятий.
Эта поездка стала для Мишустина первым визитом в качестве главы правительства в Дальневосточный федеральный округ. С 13 по 18 августа премьер-министр планирует побывать в четырех дальневосточных регионах: на Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областях.
Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с общественностью в городах Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск.
Премьер-министр запланировал несколько совещаний с главами дальневосточных регионов, в том числе и с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента РФ по ускоренному развитию ДФО.
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Комментарии 4
Политика , Роман Копин , Михаил Мишустин , Анадырь , Чукотский Автономный Округ
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