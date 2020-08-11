«Для Белоруссии готовили украинский Майдан» 

Для Белоруссии был подготовлен план захвата власти, аналогичный тому, что был реализован в Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. По его словам, у президента страны Александра Лукашенко хватает мужества, чтобы не допустить майдана.
Тайсаев подчеркнул, что о подготовке майдана по сценарию Украины уже многие знают. При этом депутат отметил, что у главы Белоруссии достаточно мужества и политического опыта, чтобы удержать власть в своих руках.
Еще до выборов, подчеркнул парламентарий, РФ и Белоруссию пытались «столкнуть», но это даст только дополнительный толчок к образованию Союзного государства, которое станет воплощением желаний обоих народов.
«Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. 80% просто так нарисовать невозможно, что бы кто ни говорил», — добавил Тайсаев.
Он напомнил, что официальные результаты выборов уже были признаны ведущими мировыми лидерами, в том числе президентом России Владимиром Путиным.
Ранее, как сообщал «Рамблер», первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в акциях протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии замечены признаки Евромайдана. По его словам, напряженную ситуацию, сложившуюся в стране в своих интересах используют «западные геоинженеры».