«Для Белоруссии готовили украинский Майдан» 

Для Белоруссии был подготовлен план захвата власти, аналогичный тому, что был реализован в Украине заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. По его словам, у президента страны Александра Лукашенко хватает мужества, чтобы не допустить майдана.

Тайсаев подчеркнул, что о подготовке майдана по сценарию Украины уже многие знают. При этом депутат отметил, что у главы Белоруссии достаточно мужества и политического опыта, чтобы удержать власть в своих руках.

Еще до выборов, подчеркнул парламентарий, РФ и Белоруссию пытались «столкнуть», но это даст только дополнительный толчок к образованию Союзного государства, которое станет воплощением желаний обоих народов.

«Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. 80% просто так нарисовать невозможно, что бы кто ни говорил», — добавил Тайсаев.

Он напомнил, что официальные результаты выборов уже были признаны ведущими мировыми лидерами, в том числе президентом России Владимиром Путиным