Пока вы спали: россияне написали письмо Мишустину 

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Правительству пожаловались на выдачу ваучеров авиакомпаниями

Общероссийское объединение пассажиров направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило проверить авиакомпании, выдающие ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, проданные после 1 мая, сообщают «Известия».

В письме отмечается, что выдача авиакомпаниями ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты поощряет мошеннические схемы, а пассажиров намеренно вводят в заблуждение, продавая билеты, а за несколько дней до вылета сообщая об отмене рейса «по причине отсутствия разрешения на международный полет».

При этом источник издания в одной из авиакомпаний пояснил, что ваучеры — единственная возможность перевозчиков сохранить ликвидность на фоне закрытия международного сообщения и избежать массовых неплатежей.

Центробанк продлил меры поддержки для россиян и банков

ЦБ объявил о продлении до 31 декабря ряда послаблений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также сообщил о «реализации новых контрциклических мер поддержки экономики». Об этом пишет «Коммерсант».

Регулятор рекомендовал кредитным организациям в рамках собственных программ реструктурировать кредиты граждан, которые заболели COVID-19 или столкнулись со снижением доходов, не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам, а также приостановить процедуры выселения должников.

В качестве новой меры ЦБ анонсировал поддержку необеспеченного розничного кредитования, а также продлил послабления по резервам. При этом опрошенные изданием эксперты считают меры, предложенные Банком России, недостаточными.

Россия и Кипр договорились о новом налоговом соглашении

Минфине рассказали, что Кипр согласился на предложение изменить соглашение в части увеличения налога на дивиденды и проценты до 15%, и ожидают дополнительных поступлений в бюджет до 150 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Россия остановила ранее объявленную процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром. Уже известно, что от уплаты подоходного налога будут освобождены процентные выплаты по корпоративным облигациям и госдолгу.

При этом участники рынка ждут текст документа, чтобы «увидеть там формулировки по ряду послаблений и исключений для институциональных инвесторов и публичных компаний», пишет газета.

Россия бьет рекорды по поставкам нефтепродуктов в США

Россия за полгода поставила в США 9,1 млн тонн нефтепродуктов на 2,2 млрд долларов, что является рекордным показателем за 16 лет. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет РБК.

По информации ФТС, по сравнению с тем же периодом 2019 года поставки выросли в 2,3 раза. На США пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов. Эксперты связывают такой рост с ценой на российские нефтепродукты, а также с американскими санкциями против Венесуэлы.

В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей.

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о снижении налога на имущество для многодетных семей, обратившись в Минстрой Минэкономразвития . Об этом пишет газета «Известия».

В ОНФ предложили увеличить показатели вычета кадастровой стоимости налоговой базы с 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, умноженных на количество детей, до 18 кв. м.