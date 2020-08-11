Милонов ополчился на сайты знакомств

«Большинство сайтов знакомств должны быть закрыты или серьезно модернизированы, потому что то, что сейчас происходит на сайтах знакомств — это бордели, это омерзительного уровня публичные дома. Наше общество не заинтересовано в том, чтобы эти существующие легально площадки и интернет были основаны для легких флиртов. Организаторы сайтов должны отвечать за содержание, потому что любой человек, который туда приходит, моментально подвергается опасности со стороны проституции и содержанок. Нужно ввести ответственность для женщин и мужчин, которые предлагают на возмездной основе провести время. Нужно при помощи алгоритмов отслеживания выявлять всех желающих заработать одним местом», — сказал Милонов.

Кроме того, по его словам, необходимо свести количество сайтов знакомств к минимуму и оставить только те площадки, создатели которых ценили бы свою репутацию и дорожили своим статусом.

«К сайтам знакомств нужно привлечь те организации, которые априори хотят предоставить самые лучшие условия для того, чтобы девушки и юноши встречали друг друга. Это могут быть молодежные партийные организации. Они могли бы спокойно взять на себя это и знакомить друг с другом молодых партийных активистов. Они могли бы помогать находить людей для создании семьи, я думаю, они бы с удовольствием подключились к этому», — заключил депутат.

Ранее «Известия» сообщали, что треть пользователей сервисов знакомств сталкиваются с мошенничеством. За два года число таких людей увеличилось на 6%.