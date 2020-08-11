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Милонов призвал наказывать пользователей сайтов знакомств за предложения провести время за деньги 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Милонов ополчился на сайты знакомств
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предлагает ввести ответственность для тех пользователей сайтов знакомств, которые предлагают провести досуг на возмездной основе. Об этом парламентарий заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Большинство сайтов знакомств должны быть закрыты или серьезно модернизированы, потому что то, что сейчас происходит на сайтах знакомств — это бордели, это омерзительного уровня публичные дома. Наше общество не заинтересовано в том, чтобы эти существующие легально площадки и интернет были основаны для легких флиртов. Организаторы сайтов должны отвечать за содержание, потому что любой человек, который туда приходит, моментально подвергается опасности со стороны проституции и содержанок. Нужно ввести ответственность для женщин и мужчин, которые предлагают на возмездной основе провести время. Нужно при помощи алгоритмов отслеживания выявлять всех желающих заработать одним местом», — сказал Милонов.

Кроме того, по его словам, необходимо свести количество сайтов знакомств к минимуму и оставить только те площадки, создатели которых ценили бы свою репутацию и дорожили своим статусом.

«К сайтам знакомств нужно привлечь те организации, которые априори хотят предоставить самые лучшие условия для того, чтобы девушки и юноши встречали друг друга. Это могут быть молодежные партийные организации. Они могли бы спокойно взять на себя это и знакомить друг с другом молодых партийных активистов. Они могли бы помогать находить людей для создании семьи, я думаю, они бы с удовольствием подключились к этому», — заключил депутат.

Ранее «Известия» сообщали, что треть пользователей сервисов знакомств сталкиваются с мошенничеством. За два года число таких людей увеличилось на 6%.
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Комментарии
Политика , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , газета "Известия" , АГН "Москва"
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