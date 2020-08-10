Захарова вспомнила пословицу в разговоре о Лукашенко

Комментируя данные слова, Захарова отметила: "Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: "Сама себя раба бьет, что нечисто жнет". Вот мне кажется, что русская классика, народная в данном случае, прекрасна. Я не хочу давать никаких оценок. Есть эксперты, политологи, историки в конце концов, это тоже историческая ретроспектива. Но мне кажется, эта пословица подходит к данной ситуации".