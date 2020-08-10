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Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления с победой на выборах, сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Телефонный разговор Макея и Лаврова состоялся в понедельник.

"Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам президента Беларуси. Лавров в свою очередь высказал просьбу передать его поздравления с победой действующему главе белорусского государства", — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
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Политика , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД
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