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Кадыров назвал единственную проблему российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал единственную проблему российской вакцины от коронавируса — это ее транспортировка. Об этом он рассказал во время заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в регионе. Его слова во вторник, 11 августа, передает местное издание «Чечня Сегодня».
По словам Кадырова, пока республика не прошла пик пандемии COVID-19, и напомнил о появлении двух российских вакцин от коронавируса.

«Но единственная их проблема — перевозка. Если их можно будет перевозить, никаких проблем с вакцинацией не будет. Вакцина уже доказала свою эффективность. Но ее нужно делать на месте и хранить при температуре минус 25 градусов», — пояснил глава Чечни.

По состоянию на 11 августа в Чечне выявлено 2158 зараженных коронавирусом, из которых 1431 выздоровел и 35 скончались от осложнений. В России за все время зафиксировано 897 599 инфицированных в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 4 945 случаев заражения.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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