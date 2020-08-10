Лавров обсудил с Белоруссией задержание журналистов

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«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств… обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Лавров также передал поздравления белорусскому лидеру Александру Лукашенко , который победил на прошедших 9 августа президентских выборах.

9 августа трое журналистов телеканала «Дождь» были задержаны в Белоруссии. По информации российского МИД, инцидент произошёл из-за отсутствия необходимой аккредитации.

Позднее их отпустили, выдав запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.