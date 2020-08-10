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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России 

RT на русском и ещё 5 50 минут назад
Лавров обсудил с Белоруссией задержание журналистов
Фото: globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств… обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Лавров также передал поздравления белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который победил на прошедших 9 августа президентских выборах.
9 августа трое журналистов телеканала «Дождь» были задержаны в Белоруссии. По информации российского МИД, инцидент произошёл из-за отсутствия необходимой аккредитации.
Позднее их отпустили, выдав запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.
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Политика , В мире , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , Минск
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