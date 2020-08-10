Российские СМИ выступили с требованием к Белоруссии

"Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении", — говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник.