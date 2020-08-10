Путин оценил вопрос защиты персональных данных граждан

"Мы все говорим, и не только говорим, а предпринимаем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этой связи, конечно, особенно актуальным является вопрос защиты персональных данных", — сказал глава государства, попросив своего собеседника начать свой доклад именно с этой темы.