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Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко — "большого друга чеченского народа и России".

"Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80% избирателей… Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Лукашенко — талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны, и выразил уверенность, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа.
Кадыров добавил, что Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом, Белоруссию и Чечню связывают крепкие дружеские и деловые отношения, которые с каждым годом крепнут и расширяются. Глава Чечни напомнил, что для него было большой честью получить от белорусского лидера орден Дружбы.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
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Политика , Рамзан Кадыров , Александр Лукашенко , Чеченская Республика
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