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Крымские татары резко отреагировали на предложения Зеленского 

РИА Новости 26 минут назад
Крымские татары резко ответили Зеленскому
Фото: РИА Новости
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "полнейший бредом" намерение киевских властей придать крымско-татарскому народу статус коренного.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев намерен законодательно определить коренные народы страны и закрепить этот статус, в частности, за крымско-татарским народом. Соответствующую информацию распространила пресс-служба офиса украинского президента.

"Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99 процентов крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения. Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся", — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, Зеленский совершенно не ориентируется во внутренней политике.

"Если президент Украины хочет иметь взаимоотношения с крымско-татарским народом, то это возможно исключительно после признания Крыма частью России", — сказал Умеров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Владимир Зеленский , ООН , РИА Новости , Киев
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