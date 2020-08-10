Крымские татары резко ответили Зеленскому

"Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99 процентов крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения. Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся", — сказал РИА Новости Умеров.