Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса 

Тестирование населения, а также мониторинг по выявлению заболевших коронавирусом в РФ ведется, несмотря на улучшение ситуации с инфекцией в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Несмотря на то, что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, а главное — продолжаем проводить массовое тестирование граждан на наличие инфекции", — сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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