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Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Белоруссии, осудив жестокое подавление протестов и призвав правительство страны точно подсчитать и опубликовать результаты голосования. Она сделала соответствующее заявление у себя в Twitter.
«Жестокое подавление мирных протестов недопустимо в Европе. Фундаментальные права человека в Белоруссии необходимо уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на вчерашних выборах», — написала фон дер Ляйен.
До этого в том же духе высказался представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт: по его словам, прошедшие в Белоруссии президентские выборы не соответствуют демократическим стандартам, и этот вопрос требует обсуждения на уровне Евросоюза.
Ранее 10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Владимир Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Политика , В мире , СНГ , Штеффен Зайберт , ЕС , Еврокомиссия
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