Симоньян призвала Лукашенко освободить задержанных журналистов 

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.
Она отметила, что глава государства «волен наводить порядок в своей стране как угодно», но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.
"Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова", — написала Симоньян в Telegram.
Она добавила, что коллеги журналиста прямо сейчас должны знать, где он находится, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь.
Симоньян также призвала освободить стрингеров видеоагентства Ruptly и всех журналистов, освещавших выборы в Белоруссии честно и беспристрастно.
Задержания журналистов в Белоруссии
Ранее в Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly. Она в изоляторе, связи с ней нет. До этого при открытии избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly.
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Максим Солопов из «Медузы», которому «досталось гораздо больше».
До этого главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Выборы президента
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. Сейчас ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.