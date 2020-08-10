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Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов 

РИА Новости и ещё 14 6 часов назад
Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на прошедших накануне выборах главы государства, говорится в её Twitter.
"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", — написала она.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Еврокомиссия , Центризбирком России , РИА Новости , Брюссель , Минск
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