В Госдуме готовят законопроект о добровольном техосмотре 

«Фракция «Справедливой России» подготовит новый вариант инициативы с некоторыми поправками. Например, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что для личных автомашин надо не отменять техосмотр, а сделать его добровольным. Это разумная позиция, и, полагаю, ее стоит учесть», — заявил Миронов.