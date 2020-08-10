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В Госдуме готовят законопроект о добровольном техосмотре 

ИА Regnum 1 час назад
В Госдуме готовят законопроект о добровольном техосмотре
Фото: РИА Новости
Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроект о добровольности прохождения техосмотра владельцами частных транспортных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Фракция «Справедливой России» подготовит новый вариант инициативы с некоторыми поправками. Например, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что для личных автомашин надо не отменять техосмотр, а сделать его добровольным. Это разумная позиция, и, полагаю, ее стоит учесть», — заявил Миронов.

При этом, по его словам, для коммерческого и пассажирского транспорта техосмотр предлагается оставить обязательным.
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Политика , Сергей Миронов , Петр Шкуматов , Госдума , Справедливая Россия , ИА REGNUM
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