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Предупреждение Лукашенко: политолог о реакции России на итоги выборов 

ИА Regnum 1 час назад
Предупреждение Лукашенко: политолог о реакции РФ на выборы
Фото: РИА Новости
Российские власти недвусмысленно дают понять Александру Лукашенко, что успех его очередного президентского срока будет напрямую зависеть от успехов реальной интеграции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Владимир Путин направил ему телеграмму, в которой отметил: он рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко «будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений во все областях», «углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», «наращиванию интеграционных процессов и военно-политических связей».

«Такую телеграмму следует расценивать как предупреждение. Президент России и российская элита поняли, что Лукашенко в любом случае подавит протесты, даже если для этого ему придется пойти на пролитие крови, что он будет сражаться.

Но просто переназначать себя на шестой срок — этого мало. Вся экономическая система Белоруссии зависит от России. И Лукашенко недвусмысленно сказано: успех его президентства будет напрямую зависеть от качества интеграции, от успехов развития Союзного государства. Не будет интеграции — не будет и помощи», — отметил Богдан Безпалько.

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Комментарии
Политика , Богдан Безпалько , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИА REGNUM
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