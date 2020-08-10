Предупреждение Лукашенко: политолог о реакции РФ на выборы

Российские власти недвусмысленно дают понять Александру Лукашенко, что успех его очередного президентского срока будет напрямую зависеть от успехов реальной интеграции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Владимир Путин направил ему телеграмму, в которой отметил: он рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко «будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений во все областях», «углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», «наращиванию интеграционных процессов и военно-политических связей».

«Такую телеграмму следует расценивать как предупреждение. Президент России и российская элита поняли, что Лукашенко в любом случае подавит протесты, даже если для этого ему придется пойти на пролитие крови, что он будет сражаться.