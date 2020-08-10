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Путин поручил профинансировать массовую вакцинацию россиян 

Lenta.ru и ещё 16 48 минут назад
Путин поручил финансировать массовую вакцинацию россиян
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить из государственного бюджета финансирование массовой вакцинации населения России, чтобы для граждан она стала бесплатной, сообщает ТАСС.
Предполагается, что осенью и зимой от гриппа за государственный счет будет привито до 60 процентов россиян и до 75 процентов — из группы риска. Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов.
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Политика , Другое , Социология , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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