Путин поручил финансировать массовую вакцинацию россиян

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Путин анонсировал регистрацию первой вакцины от коронавируса
Артём Кульша
и
ещё 92
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Владимир Путин
заявил о регистрации первой вакцины против коронавируса, пишет ТАСС.
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Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Политика
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Социология
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Владимир Путин
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ИТАР-ТАСС
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