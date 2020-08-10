Почему европейцы поддерживают атаку Трампа на TikTok? 

ИноСМИ. Действия президента США зачастую сталкиваются с критикой со стороны ЕС , однако его ультиматум в отношении китайского популярного сервиса TikTok вызвал понимание. Почему европейские обозреватели считают, что решение Трампа остановить китайскую интернет-экспансию является правильным? Опасения европейцев сформулировал колумнист

Все больше европейских наблюдателей склоняется к мнению, что столь нелюбимый ими президент США Дональд Трамп прав, требуя ограничить или запретить деятельность китайских интернет-компаний, таких как TikTok, Alibaba и Huawei.

Предполагаемый запрет касается не только популярного сервиса TikTok, но также всех пользователей китайского супер-приложения WeСhat, разработанного гигантом китайского интернета Tencent. Платформа Tencent объединяет социальные сети, системы платежей, платформы для коммуникаций и остальные функции, которые на Западе выполняют WhatsApp, Twitter, Facebook, PayPal и другие приложения. Продукция концерна Tencent вышла далеко за пределы Китая , где она обладает исключительной монополией, и уже бросает вызов американским гигантам интернета во всем мире. В данное время одно только мобильное приложение TikTok имеет свыше миллиарда пользователей в 150 странах, приложение чрезвычайно популярно в США.

Трамп выдвинул китайским концернам Tencent и ByteDance ультиматум — до 15 сентября продать приложение TikTok американской компании, желательно Microsoft , или прекратить работу в США. Трамп обвинил приложение TikTok в том, что оно передает информацию о пользователях властям КНР. Если Microsoft решится на покупку TikTok, цена сделки может составить рекордные 50 миллиардов долларов. Хотя американские концерны также собирают информацию о пользователях, разница, по словам Трампа, заключается в том, что китайские ресурсы напрямую связаны с компартией Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео уже выступил с инициативой «чистого интернета» (clean internet), которая означает запрет на работу большинства китайских интернет-ресурсов в США. Примеру США уже последовала Индия . Начиная с прошлой недели здесь запрещены к продаже все китайские интернет-приложения. Основной удар пришелся по платформе WeChat, также принадлежащей китайскому концерну Tencent. Ее услугами, объединяющими функции, аналогичные WhatsApp, Twitter, Facebook и PayРal, пользуется большинство азиатских стран.

Австрийская Der Standard отмечает, что, объявив войну китайским интернет-ресурсам, Трамп хочет сохранить монополию США в сфере коммуникаций, но при этом прибегает к чисто «китайским» методам — запретам, блокировкам и цензуре. По мнению газеты, можно сколько угодно возмущаться действиями Трампа, но при этом нельзя забывать, что китайский интернет находится под тотальным контролем КПК. В то же самое время в Китае уже давно заблокирована работа американских сервисов Facebook, Twitter, Instagram и Google . Армия цензоров следит за тем, чтобы «вредная» информация не проникла в Китай с его миллионами пользователей через «Великую пожарную стену» (Great Firewall). Эта блокада имеет не только идеологическое, но и коммерческое основание: благодаря цензуре китайские интернет-гиганты имеют полную монополию на отечественном рынке, что позволило им достичь сегодняшних гигантских оборотов. Конечно, выйти в западный интернет можно и в Китае, но это потребует установки VPN (Virtual Private Network), который будет работать медленнее и обойдется в дополнительную плату. К тому же, это устройство считается в Китае нелегальным.

Наблюдатели приходят к выводу, что в сфере интернета столкнулись геополитические интересы США и КНР. Китай разрушает западную монополию, и Америка остро чувствует эту угрозу. При этом нельзя забывать, что Tencent, ByteDance и Alibaba давно стали игроками мирового масштаба. В этих сетях китайской коммунистической цензуре подвергаются сообщения и комментарии, сделанные далеко за пределами Китая, и тому есть многочисленные подтверждения. Вот почему решение Трампа остановить китайскую интернет-экспансию является правильным, заключают европейские обозреватели. Это не просто популистский ход в преддверии президентских выборов в США, а отражение новой реальности, сложившейся в мире. Нынешнюю ситуацию европейские СМИ называют «технологической войной» между Китаем и США. По мнению президента Европейской торговой палаты в Пекине Йорга Вуттке, «торговая война переросла в технологическую, за которой может последовать финансовая война». На нынешнем этапе речь идет о разделе сфер мирового интернета. Де факто в мире уже параллельно существую две сети — глобальный, преимущественно свободный интернет, и китайский интернет, жестко контролируемый компартией. По мнению международной правозащитной ассоциации Electronic Frontier Foundation (EFF), нынешние действия американской администрации могут привести к «балканизации» интернета: каждая страна будет иметь свой интернет и собственные приложения, будет нарушена международная коммуникационная сеть.

Наиболее ярким примером противостояния Китая и США стал конфликт вокруг технологической компании Huawei, которая имеет особое стратегическое значение в контексте внедрения высокоскоростного интернета 5G. В Китае ни для кого не секрет, что руководители крупнейших интернет-концернов являются членами компартии. В их числе глава Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), основатель компании Alibaba Джек Ма (Jack Ma), глава концерна Tencent и самый богатый человек Китая Ма Хуатэн (Ma Huateng). Партийные ячейки имеются на всех уровнях в китайских интернет-компаниях, они оказывают большое влияние на их деятельность.

В Европе «китайский вопрос» активно обсуждается с точки зрения безопасности интернета. В Германии Федеральная служба информационной безопасности BSI внимательно следит за деятельностью китайских интернет-приложений. Было установлено, что TikTok и материнский концерн ByteDance используют открытый (незакодированный) доступ к своим серверам и приложениям, что облегчает утечку информации и различные манипуляции. Хотя под давлением США и Евросоюза TikTok перешел на более надежные стандарты, проблема утечки информации остается. Администрация США рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности, а госсекретарь Майк Помпео назвал это приложение «инструментом шпионажа» в интересах компартии Китая. Представители TikTok категорически отвергают все обвинения и утверждают, что компания действует абсолютно прозрачно. Французский эксперт по вопросам интернет-безопасности Батист Робер уверен, что TikTok не содержит вредоносных программ, а сама дискуссия носит геополитический характер. Все претензии по безопасности со стороны клиентов TikTok всегда незамедлительно исправлял.

Со своей стороны, специалист по технологическому развитию Китая Кай фон Карнап из Берлинского исследовательского института Меркатора (MERICS) считает, что основания для беспокойства есть, учитывая роль интернета в современном обществе. Руководство КПК имеет много инструментов воздействия на интернет, соответствующий закон о кибербезопасности позволяет ему запрашивать информацию у национальных интернет-компаний. При этом главное — не простой сбор информации, а ее анализ. Компания ByteDance, так же как Facebook или Google живет тем, что проводит анализ информации, который позволяет строить алгоритмы, в том числе для рекламы. Такая же бизнес-модель действует и в случае с TikTok, который представляет идеальную платформу для мониторинга мнений не только китайских, но и зарубежных пользователей. Есть также свидетельства, что TikTok используется в целях цензуры и пропаганды, в этом приложении применяются алгоритмы для фильтрации нежелательных видеоматериалов и тем, таких как Тибет, Гонконг, Тайвань, Синьцзян-Уйгурский район, а также подавление выступлений на площади Тяньаньмынь в 1989 году.

Почти все китайские технологические компании обязаны хранить информацию на отечественных серверах, хотя TikTok и пытается обойти это правило в отношении своих зарубежных пользователей. Объем данных компании огромен: во всем мире приложение TikTok было загружено 1,9 миллиарда раз, только в США этот показатель составляет 172 миллиона загрузок. Вот почему американские власти опасаются, что анализ данных может быть использован китайским руководством в политических целях.